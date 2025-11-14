Главная улика: офицер МВД сказал, какие тайны Усольцевых скрывает их машина

Автомобиль Усольцевых, на котором они приехали в турпоход в тайгу в Красноярском крае, признан вещественным доказательством и изъят. Также следователи сообщили, что в бардачке автомобиля обнаружили 300 тысяч рублей наличными.
Могут ли автомобиль и найденные в нем деньги вывести на след Сергея и Ирины Усольцевых и их дочери Арины? Что машина может рассказать о ее владельцах? Aif.ru спросил об этом у криминалиста и подполковника МВД.
Машина может вывести на след Усольцевых.
Машина, изъятая следователи в качестве вещдока, поможет криминалистам установить, что могло произойти с Усольцевыми, был ли замешан криминал, пояснил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
«Криминалисты внимательно изучат автомобиль Усольцевых. Снимут отпечатки пальцев, проведут дактилоскопирование, снимут биологические следы с автомобиля, также будет проведен визуальный осмотр машины на предмет выявления повреждений, которые могли бы свидетельствовать о совершённом преступлении либо его отсутствии», — сказал Иванников.
Аавтомобиль очень многое может рассказать как о владельце, так и о всей его семье.
«Наличие бытовых отходов, например, может указать на определенные черты характера и неопрятность владельца. Другие вещи в машине помогут определить привычки и характер граждан, которые пользуются автомобилем. Поэтому для криминалистов машина Усольцевых стала настоящим подарком для дальнейшего исследования и раскрытия преступления», — подчеркнул подполковник.
Версия о криминале или попытка запутать следствие.
Иванников исключил версию о криминале в пропаже Усольцевых, так как в противном случае крупная сумма денег из машины Усольцевых попросту бы исчезла.
«Если бы преступники, покушавшиеся на жизнь, здоровье и собственность Усольцевых, осматривали бы автомобиль, то однозначно эта сумма была бы ими обнаружена и похищена», — пояснил он.
При этом Иванников не исключает, что Усольцев, оставив деньги в машине, хотел запутать следствие.
«Достаточно крупная сумма денег, обнаруженная в автомобиле, свидетельствует о том, что владелец мог ее оставить умышленно, с целью запутать следствие и переключить его на версии ненасильственного характера пропажи семьи», — добавил подполковник.
Зачем Усольцев возил наличку с собой.
Криминалист Михаил Игнатов предположил, для чего Усольцеву могли понадобиться деньги в тайге, где нет ни магазинов, ни банков.
«Может быть, эта сумма лежала на “черный день”, как заначка. С другой стороны, эта машина принадлежала его компании, может, кто-то на ней еще ездил, оставил там деньги и забыл про них. Предположу, что деньги могли Усольцеву и не принадлежать, возможно, он даже и не знал об их существовании. Такой вариант тоже нельзя исключать», — сказал Игнатов.
Собеседник aif.ru при этом придерживается версии, что Усольцевы могли сбежать, несмотря на то, что деньги по какой-то причине они все-таки оставили в машине.
«Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся. Очень маловероятно, что целая семья с собакой пропали, не оставив ни одного следа», — подчеркнул Игнатов.
При этом следователи говорят, что приоритетная версия исчезновения Усольцевых — несчастный случай — не изменилась, несмотря на обнаруженные деньги.
Следователи продолжают отрабатывать различные версии исчезновения семьи и отсеивать маловероятные. Пока семья Усольцевых не будет найдена, дело будет оставаться открытым.