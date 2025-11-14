Во Владивостоке иномарка врезалась в пит-стоп, погибла женщина

Авария с пит-стопом во Владивостоке произошла из-за водителя, который ехал на высокой скорости. Тогда погибла женщина, еще четверо пострадали. Информацию сообщает региональная прокуратура.
По данным прокуратуры, ДТП произошло утром 14 ноября. Водитель Mitsubishi Eclipse, следовавший по улице Катерной со стороны острова Русского во Владивостоке, на высокой скорости совершил наезд на пункт быстрого питания.
Ведомство взяло под личный контроль полное расследование обстоятельств ДТП.
По завершении проверки прокуратура проанализирует правомерность вынесенного решения и проведет оценку соблюдения норм безопасности дорожного движения.
Ранее во Владивостоке в результате ДТП пострадал 9-летний ребенок. Он переходил дорогу справа налево на нерегулируемом перекрестке, когда его сбила Toyota Probox.