В России возобновили работу четыре аэропорта

Семь аэропортов, для которых ввели ограничения этой ночью, остаются закрытыми. Не работают авиагавани в Пензе, Саратове, Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Самаре и Уфе. Аэропорты закрывали во время массированного налета БПЛА на российские регионы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше