Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России возобновили работу четыре аэропорта

В аэропортах Тамбова, Краснодара, Волгограда и Геленджика сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

Семь аэропортов, для которых ввели ограничения этой ночью, остаются закрытыми. Не работают авиагавани в Пензе, Саратове, Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Самаре и Уфе. Аэропорты закрывали во время массированного налета БПЛА на российские регионы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше