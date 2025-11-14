В Красноярске задержали любителя кофе и ореховой пасты

В Красноярске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя с криминальными наклонностями. 40-летний мужчина наведался в сетевой магазин на улице Карла Маркса и прихватил там семь банок шоколадно-ореховой пасты и три банки дорогостоящего растворимого кофе.
Сделал это так: положил в сумку, сумку — в корзину и в двери, не оплачивая. Сотрудники супермаркета тормознули его на выходе из торгового зала и вызвали росгвардейцев. А те доставили нечестного покупателя в отдел полиции.
Сумма «почти украденного» товара составила больше 10 тысяч рублей. Выяснилось, что гражданин уже был судим за аналогичные преступления.