В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы», — написал глава региона.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 3.06 мск.
