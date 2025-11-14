Ричмонд
В Саратове при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры

САРАТОВ, 14 ноя — РИА Новости. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратове при атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы», — написал глава региона.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 3.06 мск.

