Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС. В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку дронов на объекты энергетической инфраструктуры. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавших в результате атаки нет, перебоев с электроснабжением и повреждений жилых строений не зафиксировано, передает слова губернатора пресс-служба администрации области.

Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме,