В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС. В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку дронов на объекты энергетической инфраструктуры. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
