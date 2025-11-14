Ричмонд
Генерала Попова обвиняют во взятке: Lexus и квартира в Москве стали платой за покровительство подрядчику при строительстве НЦУО

Попов получил Lexus за покровительство при строительстве зданий Генштаба.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Павел Попов, обвиняемый в коррупции, получил в бессрочное пользование автомобиль Lexus и квартиру в престижном Хамовническом районе столицы. Об этом говорится в материалах дела, пишет ТАСС.

Предметом сделки, как утверждает следствие, стало создание благоприятных условий и общее покровительство для компании «Бамстройпуть». Эта организация выполняла работы по возведению зданий Национального центра управления обороной Российской Федерации — стратегического объекта, входящего в структуру Генштаба.

В обвинительных документах подчеркивается, что именно эти два эпизода — получение автомобиля и недвижимости — легли в основу предъявленного генералу обвинения. Следствие располагает показаниями учредителя ОАО «Бамстройпуть» Игоря Тушкевича, который подтвердил факт передачи имущества Попову. Взамен, по его словам, чиновник обеспечивал компании покровительство.

Накануне сообщалось, что у Попова при обыске изъяли коллекцию оружия. На одно из хранившихся у него ружей не было соответствующей лицензии. Следствие установило, что в арсенале Попова находились два огнестрельных нарезных пистолета — раритетный «Маузер» и ПМ, охотничье гладкоствольное ружьё ИЖ-27, а также газовое оружие.