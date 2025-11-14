Генерала Попова обвиняют во взятке: Lexus и квартира в Москве стали платой за покровительство подрядчику при строительстве НЦУО

Накануне сообщалось, что у Попова при обыске изъяли коллекцию оружия. На одно из хранившихся у него ружей не было соответствующей лицензии. Следствие установило, что в арсенале Попова находились два огнестрельных нарезных пистолета — раритетный «Маузер» и ПМ, охотничье гладкоствольное ружьё ИЖ-27, а также газовое оружие.