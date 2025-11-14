Инсульт в 2 года: врачи разбираются в смерти девочки в санатории Ставрополя

В Ставрополе разворачивается трагическая история. Двухлетняя девочка скоропостижно скончалась в стенах туберкулезного санатория «Дружба», куда ее отправили для профилактики. Теперь ее мать Наталья готовится к суду с учреждением. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт — диагноз, который у детей встречается редко, но оттого еще более коварен.
Цепочка болезней.
Эта история началась с беды в самой семье. Осенью врачи выявили у сына Натальи туберкулезный менингоэнцефалит. Инфекция поразила мозг мальчика, что требовало стационарного лечения. Наталья, мать троих детей, двух девочек и одного мальчика, отправилась с сыном в диспансер, а двух дочерей, младшей из которых всего два года, отправила на профилактику в туберкулезный санаторий «Дружба». 17 октября двухлетняя девочка умерла.
Обстоятельства смерти вызывают множество вопросов. Стало известно, что двухлетнюю девочку в ночь смерти несколько раз проверяли врачи. При этом они утверждали, что с ребенком якобы было все хорошо. Убитая горем мать задает вопрос — зачем подходить ночью к ребенку, если он себя хорошо чувствует. Этот противоречивый факт лег в основу будущего судебного разбирательства.
Причину установит суд.
Информацию о готовящемся иске подтвердил aif.ru медицинский юрист Николай Чернышук.
«Мы готовим заявление в суд», — сказал он, уточнив, что юристы намерены добиваться компенсации морального вреда семье ребенка.
Также он сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, следователи истребовали медицинскую документацию, была заказана экспертиза качества медицинской помощи.
Пока следствие выясняет все детали произошедшего, Чернышук отметил, что пока не владеет сведениями о том, объяснили ли как-то сотрудники санатория, зачем они неоднократно проверяли девочку. Ответ на этот вопрос, возможно, станет ключевым в установлении хронологии трагедии.
Причины детского инсульта.
Параллельно с расследованием возникает и другой важный аспект: как такое вообще возможно? Почему у здорового, на первый взгляд, ребенка случается инсульт? На этот вопрос для aif.ru ответил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.
«Детский инсульт, в отличие от взрослого, — это заболевание, связанное с нарушением формирования сосудистой архитектоники мозга, то есть, нарушением строения головного мозга с точки зрения его сосудов. Сосуды растут неправильно и возникают мальформации (аномалии — ред.). Инсульт может возникнуть, например, из-за синдрома Кавасаки — возможно появление аневризм, которые рано или поздно могут лопнуть в зависимости от каких-то факторов», — отметил Кондрахин.
Помимо врожденных аномалий головного мозга, инсульт может возникнуть из-за приобретенных вирусных заболеваний или травм, добавил врач.
Также Кондрахин рассказал aif.ru, на что нужно обращать внимание, чтобы не пропустить инсульт у детей.
«Если были какие-то травмы, то обязательно нужно делать компьютерную томографию с контрастом. Сложнее определить при состоянии мальформации, когда артерии переходят в вены, минуя ткань головного мозга. Тогда у человека не бывает никаких проявлений, но в один “прекрасный” день случается инсульт. Это проблема довольная частая, потому что аневризма никак себя не проявляет, ребенок ни на что не жалуется», — отметил врач.
При этом эксперт предостерег от излишней тревожности и ненужных обследований.
«Если в роду у кого-то были изменения в головном мозге, отмечались инсульты, у бабушек или дедушек, например, то нужно обращать внимание на состояние ребенка. Не нужно пренебрегать контролем у невролога. Особенно нужно обращать внимание, если ребенок жалуется на головные боли. Это не очень хороший признак, хотя и не всегда инсульт, но всегда нужно быть на страже здоровья ребенка», — резюмировал он.
Сейчас следствие пытается понять, можно ли было предотвратить гибель ребенка и кто несет за это ответственность.