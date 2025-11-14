Ричмонд
В Саратове повреждены объекты гражданской инфраструктуры из-за атаки БПЛА

Губернатор Бусаргин подтвердил повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за обломков БПЛА в Саратове.

Источник: Комсомольская правда

В Саратове в результате атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры, о чем проинформировал губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы», — написал глава региона в Telegram-канале.

Напомним, что несколько часов назад градоначальник проинформировал, что экстренные службы города были переведены в полную готовность.

Напомним, что в ночь на 14 ноября в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на перевалочный комплекс «Шесхарис» в Новороссийске были повреждены нефтебаза и объекты береговой инфраструктуры.

Днем ранее в небе над Краснодарским краем было сбито пять украинских БПЛА самолетного типа, еще 17 дронов было уничтожено над акваторией Черного моря.

