Автомобили должников уходят с молотка в Башкирии

На торги выставлены автомобили разных марок и годов выпуска. Например, Lada Kalina 2012 года стоит от 161,5 тысячи рублей, а более современная Lada Granta 2022 года — 790 тысяч рублей. Среди иномарок можно найти Hyundai ix35 2014 года за 1,2 миллиона рублей, Skoda Kodiaq 2020 года за 2,09 миллиона рублей и Volkswagen Tiguan 2018 года за 2,25 миллиона рублей. Также в продаже имеются Kia Rio, Chevrolet Niva, Nissan Pathfinder и другие марки.