Автомобили должников уходят с молотка в Башкирии

В Башкирии началась распродажа автомобилей, изъятых у владельцев за неуплату долгов. Территориальное управление Росимущества организовало специальный аукцион, где можно приобрести различные транспортные средства. Все вырученные средства пойдут на покрытие задолженностей их прежних хозяев.
Среди предлагаемой техники встречаются как бюджетные модели, так и премиальные автомобили. Самая доступная цена установлена на Lada Samara 2010 года выпуска — всего 161,5 тысячи рублей. На противоположном конце ценового диапазона находится Lexus LX570 2017 года, который оценили в 9,45 миллиона рублей.
На торги выставлены автомобили разных марок и годов выпуска. Например, Lada Kalina 2012 года стоит от 161,5 тысячи рублей, а более современная Lada Granta 2022 года — 790 тысяч рублей. Среди иномарок можно найти Hyundai ix35 2014 года за 1,2 миллиона рублей, Skoda Kodiaq 2020 года за 2,09 миллиона рублей и Volkswagen Tiguan 2018 года за 2,25 миллиона рублей. Также в продаже имеются Kia Rio, Chevrolet Niva, Nissan Pathfinder и другие марки.
Подача заявок на участие в аукционе продолжается до 8 декабря через электронную торговую площадку «Фабрикант».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.