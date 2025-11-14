Раскрыты подробности, за что генералу Попову могли подарить Lexus и квартиру в Москве

Павел Попов не признает вину и утверждает, что не осуществлял контроль выполнения строительно-монтажных работ на объектах НЦУО и не мог создать преференций. Он признал, что пользовался автомобилем и квартирой, полученными от Тушкевича, но подчеркнул, что это было на временной основе и что этим имуществом пользовались и иные лица. Тушкевич, в свою очередь, обвиняется по делу о мошенничестве при строительстве других объектов Минобороны, а компания «Бамстройпуть» проходит процедуру банкротства.