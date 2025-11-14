Ричмонд
В Саратове в результате атаки БПЛА повреждены объекты инфраструктуры

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«На месте работают все оперативные службы», — написал он в своём телеграм-канале.

Также этой ночью враг атаковал Краснодарский край. В результате в Новороссийске горела нефтебаза. Кроме того, беспилотники ударили по жилым домам в городе. Один мужчина пострадал.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

