Хабаровчанин пойман с наркотиками и пистолетом у себя дома

В Хабаровске местного жителя задержали с наркотиками и пистолетом, — сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
66-летний мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
В марте 2025 года обвиняемый обнаружил в городе кусты дикорастущей конопли, часть из которых собрал и приготовил для изготовления наркотиков. Он планировал передать их своей родственнице, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
При обыске квартиры мужчины также нашли пистолет и 13 патронов к нему. Сам обвиняемый признал вину частично: утверждает, что наркотики хранил для личного употребления, а оружие собирался сдать в полицию.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.