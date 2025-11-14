Ричмонд
В Белом доме назвали удивительную суперспособность Трампа

Трампу 79 лет.

Американский лидер Дональд Трамп, которому уже 79 лет, способен не спать по 20 часов, продолжая при этом работать. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, такая работоспособность требует того же и от окружающих.

«Если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время», — сказал вице-президент в эфире Fox News. Вэнс также заверил, что Трамп «очень здоров».

Слова о здоровье главы Штатов подтверждаются данными терапевта американского лидера Шона Барбабелла. По его информации, на октябрь 2025 года Трамп обладает крепким здоровьем, а его жизненные показатели находятся на высоком уровне. Вместе с тем лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее утверждал, что в администрации США растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.

Накануне президент США Дональд Трамп участвовал в двух мероприятиях. Как передает RT, во время подписания госбюджета на его правой руке был заметен синяк. Позднее, в ходе церемонии подписания указа в рамках инициативы первой леди Меланьи Трамп о финансовой поддержке детей из приемных семей, на той же руке американского лидера наблюдался значительный слой тонального крема.

