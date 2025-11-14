Ричмонд
В Свирске грузовой автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнюю пешеходку

В Свирске полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетней пешехода. Происшествие случилось накануне вечером на улице Киевской.

Источник: ГУ МВД

По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля «Исудзу Эльф» совершил наезд на 16-летнюю девушку. Подросток неожиданно вышла на проезжую часть рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате наезда несовершеннолетняя получила травмы различной степени тяжести. Её доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Отмечается, что на одежде девушки не было световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция обращается к пешеходам с призывом использовать световозвращающие элементы и строго соблюдать ПДД при переходе дороги. Водителям же рекомендовано соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную внимательность.