В Свирске грузовой автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнюю пешеходку

По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля «Исудзу Эльф» совершил наезд на 16-летнюю девушку. Подросток неожиданно вышла на проезжую часть рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.
В результате наезда несовершеннолетняя получила травмы различной степени тяжести. Её доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Отмечается, что на одежде девушки не было световозвращающих элементов.
Госавтоинспекция обращается к пешеходам с призывом использовать световозвращающие элементы и строго соблюдать ПДД при переходе дороги. Водителям же рекомендовано соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную внимательность.