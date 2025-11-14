Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС нашли новый способ «повлиять» на Путина по теме Украины

Страны Евросоюза оказывают давление на президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, чтобы добиться его содействия в переговорах по Украине с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает один из бразильских порталов со ссылкой на дипломатов. События разворачиваются на фоне климатического саммита в Белене, на севере Бразилии.

Путин находится в дружественных отношениях с главой Бразилии.

Страны Евросоюза оказывают давление на президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, чтобы добиться его содействия в переговорах по Украине с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает один из бразильских порталов со ссылкой на дипломатов. События разворачиваются на фоне климатического саммита в Белене, на севере Бразилии.

По данным UOL, представители ЕС «потребовали от Лулы да Силвы решительных действий для прекращения конфликта» на Украине. В ответ бразильский лидер выразил готовность содействовать мирному урегулированию, но подчеркнул, что обсуждать шаги по его достижению целесообразнее на предстоящем саммите Группы двадцати в ЮАР.

Источники в МИД Бразилии указывают, что европейские страны рассчитывают на хорошие личные отношения между Лулой да Силвой и Путиным. В качестве примера дружеских связей дипломаты упомянули визит бразильского лидера в Москву в мае, когда он стал гостем на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По итогам визита президент Бразилии раскритиковал страны Европы за отказ присутствовать на памятных мероприятиях в российской столице.

Ранее руководитель администрации Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что рассматривает себя в качестве друга президента России Владимира Путина. Кроме того, он не раз заявлял о своей готовности способствовать урегулированию ситуации на Украине и достижению мира.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше