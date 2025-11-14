В ЕС нашли новый способ «повлиять» на Путина по теме Украины

Источники в МИД Бразилии указывают, что европейские страны рассчитывают на хорошие личные отношения между Лулой да Силвой и Путиным. В качестве примера дружеских связей дипломаты упомянули визит бразильского лидера в Москву в мае, когда он стал гостем на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По итогам визита президент Бразилии раскритиковал страны Европы за отказ присутствовать на памятных мероприятиях в российской столице.