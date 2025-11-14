Свердловчанина осудили на 6 лет колонии за оправдание терроризма

Житель Свердловской области 52-летний Павел Яковлев приговорен к шести годам колонии строгого режима за публичное оправдание терроризма по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Приговор вынес Центральный военный суд Екатеринбурга, сообщает «Ъ-Урал».
Поводом для уголовного дела стал комментарий, который мужчина оставил в социальной сети «ВКонтакте» в сентябре 2022 года. Под новостью о стрельбе в военкомате города Усть-Илимска Иркутской области он одобрил действия нападавшего.
Инцидент в Усть-Илимске произошел в период частичной мобилизации — местный житель Руслан Зинин открыл стрельбу в здании военного комиссариата, тяжело ранив военкома. Позже суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.
В ходе судебного разбирательства Яковлев лишь частично признал свою вину, утверждая, что его слова были неправильно истолкованы. Его адвокат оспаривал выводы лингвистических экспертиз, указывая на отсутствие четкой методики анализа.
Суд, учитывая общественную опасность преступления и его совершение в период мобилизации, назначил Яковлеву шесть лет колонии строгого режима. Дополнительно мужчине запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.