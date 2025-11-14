Мошенники обманули пенсионерку в Хабаровске по схеме с «Роскомнадзором»

Однако мошенники продолжили давление. Позже ей позвонила женщина, представившаяся якобы сотрудницей Роскомнадзора, и сообщила, что якобы её личные данные уже использовали злоумышленники, а её денежные средства находятся под угрозой. Чтобы «спасти сбережения», пенсионерке предложили скачать приложение, подойти к банкомату, приложить к нему телефон и перевести деньги. Доверившись псевдо-сотруднице, она перевела 575 тысяч рублей.