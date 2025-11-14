Ричмонд
Мошенники обманули пенсионерку в Хабаровске по схеме с «Роскомнадзором»

Пенсионерка стала жертвой аферы через телефон и банковское приложение.

Источник: Freepik

В Центральном районе Хабаровска 75-летняя женщина перевела мошенникам 575 тысяч рублей, — сообщает hab.aif.ru.

По словам пенсионерки, сначала ей позвонил мужчина, представился курьером и сообщил, что она якобы ожидает посылку. Чтобы «получить её», женщине предложили назвать код. Она ответила, что никакой посылки не ждёт, и сбросила трубку.

Однако мошенники продолжили давление. Позже ей позвонила женщина, представившаяся якобы сотрудницей Роскомнадзора, и сообщила, что якобы её личные данные уже использовали злоумышленники, а её денежные средства находятся под угрозой. Чтобы «спасти сбережения», пенсионерке предложили скачать приложение, подойти к банкомату, приложить к нему телефон и перевести деньги. Доверившись псевдо-сотруднице, она перевела 575 тысяч рублей.

Полиция отмечает, что такие схемы развиваются через психологическое давление и убедительные истории, даже если человек изначально не передавал никакой информации мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщил начальник УМВД России по г. Хабаровску Андрей Кокорин.