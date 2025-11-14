В Киеве в седьмой раз за ночь прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают, что в ночь на столицу вновь пришла серия взрывов — это уже седьмой эпизод за последние часы. Телеканал «Общественное» передал, что жители Киева снова слышали громкие звуки, похожие на мощные хлопки.
Взрывы сопровождались длительной воздушной тревогой. Согласно интерактивной карте, которую ведёт министерство цифровой трансформации Украины, предупреждение о возможной угрозе в городе непрерывно действует почти пять часов. Обстановка в Киеве остаётся напряжённой.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки на Новороссийск обломки беспилотника ВСУ повредили судно в порту, травмы получили три человека.