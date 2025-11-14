Трагедия на переходе: «Кобальт», «Ласетти», пешеход и рецепт идеальной аварии

Первое нарушение — это стоящий вплотную к пешеходному переходу автомобиль «Кобальт». Водитель, припарковавшись прямо перед «зеброй», грубо нарушил ПДД. Такой маневр перекрывает обзор как для водителей, движущихся по трассе, так и для самих пешеходов. Вполне возможно, если бы «Кобальта» не было на этом месте, исход мог бы быть совсем другим.