Трагедия на переходе: «Кобальт», «Ласетти», пешеход и рецепт идеальной аварии

Кто виноват?
В подобных ситуациях всегда хочется найти одного виновного. Но если внимательно посмотреть на произошедшее, становится понятно: тут сработал целый комплекс нарушений со стороны всех участников дорожного движения.
Первое нарушение — это стоящий вплотную к пешеходному переходу автомобиль «Кобальт». Водитель, припарковавшись прямо перед «зеброй», грубо нарушил ПДД. Такой маневр перекрывает обзор как для водителей, движущихся по трассе, так и для самих пешеходов. Вполне возможно, если бы «Кобальта» не было на этом месте, исход мог бы быть совсем другим.
Второе нарушение — водитель «Ласетти», который двигался по трассе с явным превышением скорости. На видео видно, что он даже не попытался сбросить скорость, приближаясь к пешеходному переходу, что само по себе уже серьезное нарушение и неуважение к безопасности других людей.
Третье нарушение — сам пешеход. Девушка, возможно спеша, выбежала на «зебру» из-за стоящей машины, даже не убедившись, что движение для неё безопасно. В очередной раз подтверждается простая истина: пешеходный переход — не броня, а место, где нужно быть максимально осторожным.
Правоохранительные органы пока никак не комментировали инцидент. Возможно, очевидцы ошиблись, и девушке всё же удалось выжить. Будем хотя бы на это надеяться.
Виноваты все.
Эта трагедия — наглядная иллюстрация того, как цепочка из нарушений приводит к катастрофе. Автомобиль, закрывший обзор, безумная скорость, отсутствие элементарной осторожности у пешехода: всё это слилось в смертельный коктейль.
Будьте внимательны на дорогах. Пешеходный переход — не гарантия безопасности, а зона повышенного риска. Пешеходы, остановитесь перед «зеброй» и посмотрите по сторонам, даже если у вас «зелёный». Водители — не превращайте улицу в гоночную трассу.
Каждый из нас ежедневно становится пешеходом, водителем или пассажиром. Не будьте равнодушными, соблюдайте правила, даже если кажется, что можно «на секундочку» нарушить. Иногда именно эта «секундочка» становится последней.