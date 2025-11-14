На Западе предупредили об угрозе миру при истечении ядерного договора между РФ и США

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о намерении страны соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и после завершения его действия. Глава государства отметил, что договор перестанет действовать 5 февраля 2026 года, передает RT. Президент подчеркнул, что на протяжении последних 15 лет данное соглашение способствовало поддержанию баланса сил и стратегической предсказуемости.