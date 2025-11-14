Учительница совращала школьника и преследовала его, когда он порвал с ней

В штате Колорадо (США) задержали учительницу физкультуры по обвинению в сексуальном контакте с подростком и преследовании.
Учитель заинтересовалась мальчиком, когда ему было 14 лет. Они встречались не только на уроках, но и вне школы — иногда вместе обедали или гуляли.
Женщина отправляла ученику свои откровенные фотографии и получала похожие снимки в ответ. Она несколько раз вступала с ним в интимную близость.
Когда подросток решил прекратить эти отношения, учительница начала его донимать. Из-за этого мальчик ходил в школу только с друзьями или выбирал другой путь.
Спустя время подросток доверился школьному психологу, и та рассказала обо всем полиции. На допросе педагог подтвердила, что для общения они использовали фейковые номера, и призналась, что нарушала закон.
Сейчас женщина на свободе под залог в 50 тысяч долларов.
