Учительница совращала школьника и преследовала его, когда он порвал с ней

В штате Колорадо (США) задержали учительницу физкультуры по обвинению в сексуальном контакте с подростком и преследовании.

Учитель заинтересовалась мальчиком, когда ему было 14 лет. Они встречались не только на уроках, но и вне школы — иногда вместе обедали или гуляли.

Женщина отправляла ученику свои откровенные фотографии и получала похожие снимки в ответ. Она несколько раз вступала с ним в интимную близость.

Когда подросток решил прекратить эти отношения, учительница начала его донимать. Из-за этого мальчик ходил в школу только с друзьями или выбирал другой путь.

Спустя время подросток доверился школьному психологу, и та рассказала обо всем полиции. На допросе педагог подтвердила, что для общения они использовали фейковые номера, и призналась, что нарушала закон.

Сейчас женщина на свободе под залог в 50 тысяч долларов.

