Силы ПВО за ночь сбили 216 вражеских БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 216 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 66 дронов уничтожили над территорией Краснодарского края, еще 45 — над Саратовской областью, 19 — над Республикой Крым, восемь — над Волгоградской областью.
Кроме того, семь беспилотников сбили над территорией Ростовской области, четыре — над Белгородской областью, три — над Тамбовской областью, два — над Брянской областью.
Атакам также подверглись Воронежская, Нижегородская и Оренбургская области — в этих регионах зафиксировали по одному БПЛА.
Еще 59 украинских дронов ликвидировали над акваторией Черного моря, добавили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день обломки беспилотника повредили одно из гражданских судов, находящихся в порту, в результате массированной украинской атаки на Новороссийск.
Кроме того, вражеский дрон ударил по городской нефтебазе, расположенной на перевалочном комплексе «Шесхарис».