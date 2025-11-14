ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище», — сообщили в ЦОС, не назвав должности чиновника.
Как установила ФСБ, «для подготовки убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича 1979 г. р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия».
Изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal, подтверждающая подготовку покушения, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке теракта.
«По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах», — подчеркнули в российской спецслужбе.
Там вновь обратили внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупредили, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. «Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы», — напомнили в ЦОС.