ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России

Там вновь обратили внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупредили, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. «Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы», — напомнили в ЦОС.