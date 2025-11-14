Выяснилось, что происходит с квартирами и дачей Усольцевых после их исчезновения

Дома и квартиры Усольцевых пустуют, пишет «АиФ». Соседи говорят, что в жилье не включается свет.
У семьи было две квартиры — в Железногорске и Сосновоборске. В последней они, похоже, собирались жить и оставили кота. Об этом рассказывал сын Ирины Усольцевой Даниил. Он говорил, что приехал подать заявление о пропаже, забрал кота и заметил: еда закончилась, вода осталась, значит, запасов оставили всего на пару дней.
Даниил участвовал в поисках и даже обращался к гадалке. Семья часто жила на даче в поселке Тартат, в десяти минутах от Сосновоборска. Там Сергей Усольцев недавно построил новый дом своими силами. На участке теперь два дома: старый деревянный, скрытый деревом, и новый светлый с зелёной крышей. Рядом стоит пустая будка для собаки, гараж и теплицы.
Всё имущество семьи изучали следователи, но сейчас оно заброшено. В квартирах и домах никто не появляется. Соседи писали, что в сосновоборской квартире ни разу не включался свет. Дом в Тартате тоже закрыт. Знакомая семьи Елена Лунева рассказала, что ничего нового родственникам не сообщали.
Предположение, что в доме остался кот, близкие опровергли. Животное забрали родители Ирины. Кот в безопасности.
