Выяснилось, что происходит с квартирами и дачей Усольцевых после их исчезновения

Даниил участвовал в поисках и даже обращался к гадалке. Семья часто жила на даче в поселке Тартат, в десяти минутах от Сосновоборска. Там Сергей Усольцев недавно построил новый дом своими силами. На участке теперь два дома: старый деревянный, скрытый деревом, и новый светлый с зелёной крышей. Рядом стоит пустая будка для собаки, гараж и теплицы.