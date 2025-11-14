В Слюдянке водитель «Тойоты» на скорости сбил 14-летнюю школьницу

В Слюнке 14-летняя школьница попала под колеса автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все утром 14 ноября 2025 на улице Ленина.
— По предварительным данным, водитель автомобиля «Toyota Vitz» сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила травмы, сейчас находится под наблюдением медиков, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Известно, что мужчина сам отвез пострадавшую в больницу. А в это время в сети появились кадры с места аварии. На них видно, что девушка уже почти дошла до обочины — оставалось всего около метра. Как вдруг появилась машина, из-за удара школьницу подбросило вверх. После столкновения она осталась в сознании.
Сейчас проводится проверка, прокуратура поставила дело на особый контроль. Водителей призывают строго соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость перед «зеброй» и быть готовым в любой момент остановиться.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свирске 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля.