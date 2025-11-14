Ричмонд
ФСБ помешала убийству агентами Киева одного из высших должностных лиц России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили убийство, планировавшееся спецслужбами Украины — целью был один из высших должностных лиц России. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в ведомстве.

Потенциальную жертву хотели ликвидировать на Троекуровском кладбище при посещении могил близких родственников.

Для подготовки к убийству украинские спецслужбы завербовали четырех человек. Среди них — иностранный гражданин из Центральной Азии.

— Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы, — цитирует заявление РИА Новости.

11 ноября сотрудники ФСБ сорвали украинско-британскую операцию по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на борту. Киев пытался завербовать российских летчиков.

