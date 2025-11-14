Очередная шокирующая история сексуальных домогательств в Узбекистане: парень просил девушку поиграть с его «прибором»

Согласно материалам суда (документы имеются в распоряжении редакции), инцидент произошёл 17 октября. Молодой человек посадил в свой автомобиль девушку в качестве пассажирки и отвёз её на безлюдное поле. Там он потребовал, чтобы она удовлетворила его, взяв рукой его половой орган. Более того, действуя против её воли, он совершал в отношении неё развратные действия сексуального характера — намекал на половую связь, гладил её ноги и домогался.