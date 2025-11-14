Очередная шокирующая история сексуальных домогательств в Узбекистане: парень просил девушку поиграть с его «прибором»

Что произошло?
Согласно материалам суда (документы имеются в распоряжении редакции), инцидент произошёл 17 октября. Молодой человек посадил в свой автомобиль девушку в качестве пассажирки и отвёз её на безлюдное поле. Там он потребовал, чтобы она удовлетворила его, взяв рукой его половой орган. Более того, действуя против её воли, он совершал в отношении неё развратные действия сексуального характера — намекал на половую связь, гладил её ноги и домогался.
На суде обвиняемый частично признал свою вину. Он утверждал, что знал девушку ранее, подвёз её туда, куда она попросила, но никаких домогательств, по его словам, не совершал. Парень также отрицал факт нанесения телесных повреждений.
Потерпевшая в суде рассказала свою версию. По её словам, 17 октября, когда она вместе с подругой направлялась на день рождения, молодой человек подъехал и предложил подвезти. Она согласилась, потому что знала его раньше, но её подруга отказалась, назвав парня «плохим».
После этого парень отвёз девушку в безлюдное место, где начал демонстрировать ей свой половой орган, играть с ним, а также требовать удовлетворения и хватать её за ноги. Когда она попыталась убежать, он ударил её рукой по лицу, причинив телесные повреждения. На суде девушка просила применить к нему меры в соответствии с законом.
Решение суда.
Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 41−1 (сексуальное домогательство) и статье 52 (причинение легкого телесного повреждения) Кодекса об административной ответственности.
За это ему были назначены пять суток административного ареста и штраф в размере 824 000 сумов. Однако в соответствии с нормой, предусматривающей выбор более строгого административного наказания, в итоге ему оставили только пять суток ареста.