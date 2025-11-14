Пожар в ангаре в Татышлинском районе Башкирии ликвидирован

На улице Тульвинская в селе Верхние Татышлы загорелся ангар. Как рассказали в МЧС по Башкирии, пожар произошел в металлическом здании, где огнем было повреждено хранившееся внутри оборудование и различные материалы. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Для ликвидации пожара были задействованы профессиональные пожарные подразделения МЧС России, а также добровольные команды из Верхнетатышлинского, Кальтяевского и Кудашевского сельсоветов. Совместными усилиями открытое горение удалось полностью прекратить.
В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает все обстоятельства случившегося и причины возникновения возгорания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.