Пожар в ангаре в Татышлинском районе Башкирии ликвидирован

Крупный пожар в металлическом ангаре устранен силами МЧС.

Источник: Комсомольская правда

На улице Тульвинская в селе Верхние Татышлы загорелся ангар. Как рассказали в МЧС по Башкирии, пожар произошел в металлическом здании, где огнем было повреждено хранившееся внутри оборудование и различные материалы. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Для ликвидации пожара были задействованы профессиональные пожарные подразделения МЧС России, а также добровольные команды из Верхнетатышлинского, Кальтяевского и Кудашевского сельсоветов. Совместными усилиями открытое горение удалось полностью прекратить.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает все обстоятельства случившегося и причины возникновения возгорания.

