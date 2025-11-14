Киев под руководством западных спецслужб намерен совершить серию терактов против российских чиновников в регионах страны. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, сотрудникам спецслужб удалось предотвратить теракт, который планировали украинские спецслужбы в отношении одного из высших должностных лиц государства. Покушение готовилось во время его визита на могилу близких родственников на Троекуровском кладбище Москвы.
Для выполнения задания Служба безопасности Украины привлекла завербованного нелегального мигранта, наркозависимую супружескую пару с судимостью и проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина, который разыскивается российскими правоохранительными органами за убийство и незаконный оборот оружия.
Как рассказали сотрудники российских спецслужб, в качестве устройства наблюдения использовалась обычная ваза для цветов со вмонтированной камерой, передававшей сигнал за рубеж. Наркозависимые супруги за дозу наркотика взялись установить эту вазу на указанной им могиле.
«По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах», — говорится в сообщении.
Прежде ФСБ РФ сообщила, что вскрыла и пресекла операцию украинской военной разведки с участием британских кураторов. Целью операции являлся угон за границу сверхзвукового истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».