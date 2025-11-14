В шести районах Ростовской области сбиты украинские БПЛА

Системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шести районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что налёт украинских БПЛА произошёл ночью. В результате воздушной атаки, проведенной на территории Каменского, Чертковского, Шолоховского, Усть-Донецкого, Боковского и Миллеровского районов, никто из местных жителей не пострадал.
Слюсарь добавил, что информация о последствиях ударов ВСУ на земле сейчас уточняется.
Ранее сообщалось, что в Саратове в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.