Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В шести районах Ростовской области сбиты украинские БПЛА

Налёт украинских БПЛА произошёл на территории Каменского, Чертковского, Шолоховского, Усть-Донецкого, Боковского и Миллеровского районов.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шести районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что налёт украинских БПЛА произошёл ночью. В результате воздушной атаки, проведенной на территории Каменского, Чертковского, Шолоховского, Усть-Донецкого, Боковского и Миллеровского районов, никто из местных жителей не пострадал.

Слюсарь добавил, что информация о последствиях ударов ВСУ на земле сейчас уточняется.

Ранее сообщалось, что в Саратове в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше