ФСБ предотвратила теракт на кладбище против высокопоставленного чиновника

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на одного из высших должностных лиц, планировавшегося спецслужбами Украины.
«ФСБ предотвращен теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище», — говорится в заявлении.
По предварительной информации, для осуществления этого преступления противник привлек к сотрудничеству несколько лиц.
В ФСБ сообщили о задержании в Москве нелегального мигранта из Центральной Азии и двух россиян, ранее имевших проблемы с законом из-за наркотиков. Кроме того, был упомянут Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 года рождения, проживающий в Киеве и разыскиваемый российскими правоохранительными органами за убийство и нелегальную торговлю оружием.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку спецслужб ФРГ провести акцию под Волгоградом.