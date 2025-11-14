Опубликовано фото вазы с цветами, которую хотели использовать для теракта в Москве

ФСБ РФ предотвратила покушение на одного из высших должностных лиц страны. Инцидент должен был произойти во время посещения государственным деятелем Троекуровского кладбища в Москве, где находятся захоронения его близких родственников. В рамках подготовки к преступлению украинские спецслужбы привлекли к участию четырех человек, среди которых был мигрант из Центральной Азии.