Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала в Челябинске автомобиль с номером «МЕМ»

Мужчина зачем-то поменял в номерном знаке одну букву.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, разъезжавшего по городу с поддельными номерами.

Накануне, 13 ноября, у пересечения проспекта Победы с улицей Косарева экипаж ДПС остановил автомобиль Renault Logan под управлением 40-летнего водителя. При проверке документов выяснилось, что номерные знаки, которые были установлены на машине, — поддельные. В регистрационном свидетельстве значились буквы «МЕН», а по факту на госномере стояло «МЕМ».

Слово, обозначающее в интернете смешную картинку, привело водителя к штрафу. Инспекторы составили протокол по статье КоАП за управление транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками.

Кроме того, автомобилиста могут лишить прав на срок до одного года, как это случилось в аналогичной ситуации с водителем Mercedes.