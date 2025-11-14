Полиция задержала в Челябинске автомобиль с номером «МЕМ»

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, разъезжавшего по городу с поддельными номерами.
Накануне, 13 ноября, у пересечения проспекта Победы с улицей Косарева экипаж ДПС остановил автомобиль Renault Logan под управлением 40-летнего водителя. При проверке документов выяснилось, что номерные знаки, которые были установлены на машине, — поддельные. В регистрационном свидетельстве значились буквы «МЕН», а по факту на госномере стояло «МЕМ».
Слово, обозначающее в интернете смешную картинку, привело водителя к штрафу. Инспекторы составили протокол по статье КоАП за управление транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками.
Кроме того, автомобилиста могут лишить прав на срок до одного года, как это случилось в аналогичной ситуации с водителем Mercedes.