Полиция задержала в Челябинске автомобиль с номером «МЕМ»

Накануне, 13 ноября, у пересечения проспекта Победы с улицей Косарева экипаж ДПС остановил автомобиль Renault Logan под управлением 40-летнего водителя. При проверке документов выяснилось, что номерные знаки, которые были установлены на машине, — поддельные. В регистрационном свидетельстве значились буквы «МЕН», а по факту на госномере стояло «МЕМ».