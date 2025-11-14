В Прикамье поймали на взятке 2 млн рублей гендиректора предприятия

В период 2023—2024 годов фигурант уголовного дела получил взятку 1,990 млн руб. от руководителей подрядных организаций, ведущих капитальный ремонт в многоквартирных домах на территории Березников. Деньги передали за покровительство и способствование в систематическом заключении контрактов, а также беспрепятственную оплату по ним. Обвиняемый также обеспечивал отсутствие претензионной работы по выполненным контрактам.