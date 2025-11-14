Ричмонд
В Прикамье поймали на взятке 2 млн рублей гендиректора предприятия

Взятку передали за покровительство в капремонте многоквартирных домов.

Источник: Кадр из оперативного видео СУ СК РФ по Пермскому краю

Следственный отдел краевого СУ СК РФ по городу Березники завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора предприятия. Вверенная ему организация занималась обслуживанием многоквартирных домов. Гендиректора обвинили в трех эпизодах коммерческого подкупа.

В период 2023—2024 годов фигурант уголовного дела получил взятку 1,990 млн руб. от руководителей подрядных организаций, ведущих капитальный ремонт в многоквартирных домах на территории Березников. Деньги передали за покровительство и способствование в систематическом заключении контрактов, а также беспрепятственную оплату по ним. Обвиняемый также обеспечивал отсутствие претензионной работы по выполненным контрактам.

Инициаторов подкупа должностного лица освободили от уголовной ответственности. Они добровольно сообщили о совершенном ими преступлении в краевое УФСБ России по Пермскому краю.

«Следствие собрало достаточную доказательственная базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщило СУ СК РФ по Пермскому краю.

Фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.