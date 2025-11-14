Появились фото вазы, использованной для подготовки теракта на Троекуровском кладбище

Киев использовал видеокамеру, замаскированную под вазу с цветами, при подготовке к убийству государственного деятеля РФ на Троекуровском кладбище. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в ФСБ России.
Благодаря ей агенты спецслужб осуществляли слежку за потенциальной жертвой.
— В ходе проведенных мероприятий изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp* и Signal, подтверждающая подготовку покушения, — цитирует заявление РИА Новости.
Для подготовки к убийству украинские спецслужбы завербовали четырех человек. Среди них — иностранный гражданин из Центральной Азии.
*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.