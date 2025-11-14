Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились фото вазы, использованной для подготовки теракта на Троекуровском кладбище

Киев использовал видеокамеру, замаскированную под вазу с цветами, при подготовке к убийству государственного деятеля РФ на Троекуровском кладбище. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в ФСБ России.

Киев использовал видеокамеру, замаскированную под вазу с цветами, при подготовке к убийству государственного деятеля РФ на Троекуровском кладбище. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в ФСБ России.

Благодаря ей агенты спецслужб осуществляли слежку за потенциальной жертвой.

— В ходе проведенных мероприятий изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp* и Signal, подтверждающая подготовку покушения, — цитирует заявление РИА Новости.

Для подготовки к убийству украинские спецслужбы завербовали четырех человек. Среди них — иностранный гражданин из Центральной Азии.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.