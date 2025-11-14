В материале отмечается, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения на вопрос визовой политики в отношении россиян. Некоторые должностные лица, включая главу европейской дипломатии Каю Каллас, требуют приравнять российских граждан к правительству, действия которого власти стран Европы осуждают. С другой стороны, еще недавно руководство Евросоюза призывало отделять простых россиян от правительства. В статье приводится аргумент: каждый рубль, потраченный в миланских бутиках, истощает ресурсы России.