Придавленный деревом в Пермском крае лесоруб отсудил 400 тыс. рублей

Он лечился более 120 дней.

Источник: Аргументы и факты

Лесоруб, придавленный деревом в Пермском крае, отсудил у работодателя 400 тысяч рублей, сообщает краевое ГУФССП.

Инцидент случился с одним из сотрудников лесозаготовительной компании. Мужчина находился на лесоповале и пилил дерево. Срубленный ствол повис на другом растении, а когда мужчина начал пытаться спустить его — дерево упало на лесоруба. Во время инцидента бревно не только ударило его по голове, но и придавило.

После происшествия мужчину срочно доставили в больницу, где он пробыл больше половины месяца. Тем не менее, на этом лечение не закончилось, и он ещё 119 дней проходил его амбулаторно. За свои страдания лесоруб потребовал у работодателя компенсацию, но фирма решила, что виноват сам работник: начальство утверждало, что он сам поставил себя в такое положение.

Тогда прикамец решил обратиться за взысканием 800 тысяч рублей в суд.

«Оценив представленные сторонами доказательства, суд пришёл к выводу, что в действиях истца не было грубой неосторожности, а вот ответчик допустил нарушения требований охраны труда. Так, было установлено, что в компании не проводилась оценка профессиональных рисков рабочего места пострадавшего, а сам он не прошёл необходимое обучение», — рассказывает ГУФССП Пермского края.

Инстанция назначила пострадавшему 400 тысяч рублей компенсации, которые удалось получить после ареста банковских счетов работодателя мужчины.