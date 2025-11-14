В Курганской области на пожаре обнаружено тело мужчины

В Курганской области продолжаются происшествия, связанные с пожарами. Ранее, 19 октября, в Заозерном микрорайоне Кургана загорелась машина с человеком внутри — водителя удалось спасти. А 27 сентября в деревне Лукина Катайского округа из-за короткого замыкания сгорели дом, гараж и автомобиль. В городе Щучье был совершен поджог гаража.