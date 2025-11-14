Детей на пароме в Британию напугали порнофильмом

В 2024 году на упаковках коллекционной серии кукол Барби, которая была посвящена экранизации мюзикла Wicked с участием певицы Арианы Гранде, оказалась ссылка на порносайт. Изначально ссылка должна была рекламировать предстоящий мюзикл, но из-за ошибки перенаправляла посетителей на веб-ресурс порнографической студии, передает RT. Компания Mattel, производящая игрушки, принесла извинения в связи с возникшей ситуацией и посоветовала родителям избавиться от упаковок новых кукол.