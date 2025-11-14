Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детей на пароме в Британию напугали порнофильмом

На пароме, следовавшем из Франции в Великобританию, пассажирам вместо трансляции Гран-при Формулы-1 показали «фильм для взрослых». Среди зрителей были дети. Об этом сообщает одна из британских газет.

Детям показали порнофильм на пароме, следующем из Франции в Британию.

На пароме, следовавшем из Франции в Великобританию, пассажирам вместо трансляции Гран-при Формулы-1 показали «фильм для взрослых». Среди зрителей были дети. Об этом сообщает одна из британских газет.

«Пассажирам по ошибке транслировали “фильм для взрослых”, в результате чего дети на борту увидели то, что один из пассажиров назвал “жесткой порнографией”», — пишет The Guardian. Издание ссылается на свои источники.

По данным газеты, недоразумение случилось во время задержки судна: паром был отправлен обратно во Францию из-за технической неисправности в порту Ньюхейвен. Сотрудники судна оперативно отреагировали на ситуацию и переключили канал. Оператор паромов DFDS принес официальные извинения пассажирам рейса. Компания заявила, что очень сожалеет об инциденте.

В 2024 году на упаковках коллекционной серии кукол Барби, которая была посвящена экранизации мюзикла Wicked с участием певицы Арианы Гранде, оказалась ссылка на порносайт. Изначально ссылка должна была рекламировать предстоящий мюзикл, но из-за ошибки перенаправляла посетителей на веб-ресурс порнографической студии, передает RT. Компания Mattel, производящая игрушки, принесла извинения в связи с возникшей ситуацией и посоветовала родителям избавиться от упаковок новых кукол.