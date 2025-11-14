Ричмонд
Суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на жителя Тюмени

Ленинский суд Тюмени признал недействительным кредит, который мошенники через интернет оформили на одного из местных жителей. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Мошенники повесили на тюменца миллионный долг.

«Мужчина обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении его мошеннических действий, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд отказал в удовлетворении исковых требований банка. Встречный иск удовлетворил, признал недействительным кредитный договор, применил последствия недействительности сделки, освободил тюменца от обязательств по возврату денежных средств», — сообщается на официальном сайте пресс-службы судов.

По данным материалов дела, в декабре 2024 года «Сбербанк» выдал мужчине кредит в размере 990 000 рублей на 43 месяца под 34,6% годовых. Однако он заявил силовикам, что не заключал кредитный договор осознанно, а информацию о займе увидел случайно, когда зашел в мобильное приложение банка.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области неизвестные обзванивают бизнесменов, представляясь руководителями региональных органов власти. И требуют перевести деньги якобы на важные социальные и гуманитарные цели.