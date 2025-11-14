Суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на жителя Тюмени

По данным материалов дела, в декабре 2024 года «Сбербанк» выдал мужчине кредит в размере 990 000 рублей на 43 месяца под 34,6% годовых. Однако он заявил силовикам, что не заключал кредитный договор осознанно, а информацию о займе увидел случайно, когда зашел в мобильное приложение банка.