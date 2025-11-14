ФСБ задержала первого заместителя главы челябинского ГУФСИН Бульчука

«Задержан ряд руководителей ГУФСИН России по Челябинской области. В частности, первый заместитель начальника Управления полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН по региону полковник внутренней службы Олег Мохов, главный бухгалтер ведомства полковник внутренней службы Марина Уфимцева и представитель коммерческой организации. Они проходят по делу о коррупции. Фигурантами, в том числе использовались производственные мощности и осужденные пенитенциарных учреждений для личного обогащения», — рассказал источник.