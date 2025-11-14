Ричмонд
ФСБ задержала первого заместителя главы челябинского ГУФСИН Бульчука

ФСБ задержала сразу нескольких VIP-сотрудников челябинского ГУФСИН. По данным URA.RU, среди задержанных первый заместитель главы регионального ведомства Сергей Бульчук. Он проходит по делу о коррупции, рассказал источник URA.RU.

ФСБ задержала первого замглавы ГУФСИН по Челябинской области Сергея Бульчука.

«Задержан ряд руководителей ГУФСИН России по Челябинской области. В частности, первый заместитель начальника Управления полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН по региону полковник внутренней службы Олег Мохов, главный бухгалтер ведомства полковник внутренней службы Марина Уфимцева и представитель коммерческой организации. Они проходят по делу о коррупции. Фигурантами, в том числе использовались производственные мощности и осужденные пенитенциарных учреждений для личного обогащения», — рассказал источник.

В отношении VIP-сотрудников и предпрнимателя возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки), п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки). Следствие ведет четвертое следственное управление ГСУ СК России (Екатеринбург). Проводятся следственно оперативные действия по местам службы и жительства фигурантов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

