Генерал Попов получил автомобиль Lexus за привилегии при стройке Генштаба

Экс-заместитель министра обороны России Павел Попов получил взятку в виде столичной квартиры и автомобиля Lexus. Соответствующая информация следует из материалов уголовного дела.

Следователи утверждают, что машину и недвижимость генерал получил в бессрочное пользование за создание привилегий для компании «Бамстройпуть» при строительстве одного из зданий Генерального штаба.

Имущество ему передал учредитель фирмы Игорь Тушкевич — он сознался в содеянном. Попов, в свою очередь, вину не признает, передает ТАСС.

Попова задержали в августе прошлого года по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов в парке «Патриот».

Экс-замглавы Минобороны хранил дома несколько единиц оружия, включая раритетный пистолет маузер. Часть из них у него имелась без соответствующих лицензий.