ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в теракте против чиновника

Напомним, что взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. Всего задержаны трое соучастников подготовки теракта — двое россиян-супругов и мигрант одной из стран Центральной Азии.