ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в теракте против чиновника

Теракт планировалось осуществить у могилы его родственников на московском кладбище с использованием скрытой видеокамеры, замаскированной под вазу с цветами.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ России показали кадры задержания троих подозреваемых, которых обвиняют в подготовке теракта против одного из высших госдеятелей России.

Как установила ФСБ, для подготовки убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, разыскиваемого за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

У подозреваемых обнаружена переписка с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах, подтверждающая подготовку покушения, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.

Напомним, что взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. Всего задержаны трое соучастников подготовки теракта — двое россиян-супругов и мигрант одной из стран Центральной Азии.