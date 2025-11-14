«112»: Высокопоставленных руководителей ФСИН задержали в Челябинской области

Ранее в отношении бывшего заместителя главы Дмитровского муниципального округа Подмосковья возбудили уголовное дело по факту получения взятки за создание более выгодных для компании условий заключения муниципального контракта с местной администрацией на установку и эксплуатацию рекламных объектов.