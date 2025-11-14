Politico: вето двух стран ЕС вернет России ее замороженные активы и оставит Киев без денег

«Исполнительный орган ЕС намерен использовать замороженные российские активы для финансирования кредита на репарации в размере 140 млрд евро для Украины Бельгия по-прежнему занимает выжидательную позицию, опасаясь, что использование замороженных активов, которые остаются под контролем базирующегося в Брюсселе финансового депозитария Euroclear, подвергнет её риску ответных мер со стороны России внутри страны и за рубежом», — пишет газета. Успех инициативы в том числе зависит от вовлечённости Бельгии. Тем не менее, ее готовность действовать ограничивается позицией Словакии и Венгрии — государств, поддерживающих тесные связи с Кремлём. Кроме того, как уточняет издание, осложнение вызывает последний коррупционный скандал на Украине.