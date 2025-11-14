Ранее бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО проигрывает России по всем основным параметрам, а разногласия внутри блока подрывают его целостность. По словам Джонсона, альянс не обладает превосходством над РФ ни в одной сфере, передает RT. Эксперт также отметил, что экономический рост стран Европы, входящих в НАТО, не превышает 1,5%, а такие государства, как Великобритания, Германия и Франция, столкнулись с рецессией.