«Я не могу дойти до банкомата»: мошенники пошли на все, чтобы забрать накопления сибирячки

В Забайкалье задержан 21-летний курьер, который по заданию телефонных мошенников забрал у 84-летней женщины 700 тысяч рублей. Пожилая женщина не могла самостоятельно передвигаться, поэтому преступник приехал к ней домой. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ГУ МВД региона.
— Сначала один из аферистов представился сотрудником службы по замене домофонов и выяснил паспортные данные женщины. Затем другой преступник, назвавшись правоохранителем, сообщил, что мошенники пытаются похитить ее сбережения, и убедил перевести деньги на «безопасный счет». Поскольку пенсионерка была маломобильной, для «сохранения средств» к ней направили курьера, — пишут в агентстве.
Полиция установила, что задержанный — житель Курской области, нашедший «подработку» в мессенджере. Его задержали в Москве, после чего доставили в Читу. Все похищенные деньги изъяты и возвращены владелице. Заведено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый заключен под стражу.
