«Я не могу дойти до банкомата»: мошенники пошли на все, чтобы забрать накопления сибирячки

— Сначала один из аферистов представился сотрудником службы по замене домофонов и выяснил паспортные данные женщины. Затем другой преступник, назвавшись правоохранителем, сообщил, что мошенники пытаются похитить ее сбережения, и убедил перевести деньги на «безопасный счет». Поскольку пенсионерка была маломобильной, для «сохранения средств» к ней направили курьера, — пишут в агентстве.