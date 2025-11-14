Пенсионер попал в больницу после пожара в квартире в Хабаровске

В Советской Гавани пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Пугачева. Огонь повредил кухню и прихожую в одной из квартир на первом этаже. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. С отравлением продуктами горения в больницу был госпитализирован 75-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.