Пенсионер попал в больницу после пожара в квартире в Хабаровске

За последние 24 часа в Хабаровском крае не произошло крупных чрезвычайных ситуаций. Пожарные подразделения выезжали на тушение девяти возгораний, одно из которых случилось в жилом доме. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В поселке Молодежном Комсомольского района на заброшенном участке полностью сгорела деревянная баня. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Огнеборцы справились с огнем за два часа. Обстоятельства возгорания выясняют дознаватели МЧС.
В Советской Гавани пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Пугачева. Огонь повредил кухню и прихожую в одной из квартир на первом этаже. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. С отравлением продуктами горения в больницу был госпитализирован 75-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.
На водоемах края за сутки происшествий не зарегистрировано. Пожарные также дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Сейчас на территории региона установлен первый, самый низкий класс пожарной опасности.