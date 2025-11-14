Иск, касающийся воспитания детей, подали против певца Серова

Против российского певца Александра Серова подали иск в суд, касающийся воспитания детей. Соответствующая информация следует из судебных материалов.
Иск, поданный на артиста, был зарегистрирован в суде 7 ноября. Он касается споров, связанных с воспитанием детей.
По данным сервиса «БИР-Аналитик», у музыканта есть действующее ИП. Его основным видом деятельности значится «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений», передает РИА Новости.
