Иск, касающийся воспитания детей, подали против певца Серова

Против российского певца Александра Серова подали иск в суд, касающийся воспитания детей. Соответствующая информация следует из судебных материалов.

Иск, поданный на артиста, был зарегистрирован в суде 7 ноября. Он касается споров, связанных с воспитанием детей.

По данным сервиса «БИР-Аналитик», у музыканта есть действующее ИП. Его основным видом деятельности значится «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений», передает РИА Новости.

Недавно продюсерский центр «Мари Краймбрери» подал иск к стилисту Николаю Овечкину, требуя взыскать с него около девяти миллионов рублей.

29 сентября стало известно, что Федеральная служба судебных приставов разыскивает стилиста Овечкина. Мужчина задолжал рекламному агентству 2,5 миллиона рублей.